Мережко отругал Гузееву за её слова о Гаркалине: "Как же не стыдно"

Режиссёра Виктора Мережко возмутило заявление Ларисы Гузеевой о том, что Валерий Гаркалин якобы купил поддельный сертификат о вакцинации.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер 20 ноября в реанимации от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции.

Наследница артиста Ника Гаркалина рассказывала, что её отец вакцинировался трижды — один раз "КовиВаком", а второй раз — двухкомпонентной вакциной "Спутник V". Вакцина не защитила актёра, так как в его организме не выработались антитела.

Смерть звезды фильма "Ширли-мырли" вызвала острые споры в Сети. Появились предположения, что актёр вовсе не делал прививки от коронавируса, а просто купил сертификат о вакцинации.

С таким заявлением выступила предположительно Лариса Гузеева с неподтверждённого аккаунта в Facebook.

"Это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки", — появился такой комментарий в социальной сети от имени телеведущей.

Режиссёр Виктор Мережко эмоционально отреагировал на данное заявление.

"Вот то, что сейчас начала баба, которая ведет "Давай поженимся!", Лариса Гузеева, что он купил вакцинацию… За это надо морду бить той же Гузеевой. Как же не стыдно", — цитирует слова Мережко "Телепрограмма".

Режиссёр уверен, что "за это высшие силы должны наказать".

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