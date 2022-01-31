О причине смерти режиссёра Виктора Мережко сообщила его дочь

Народный артист России Виктор Мережко ушёл из жизни в результате осложнений, которые развились после того, как он переболел коронавирусом. Об этом рассказала дочь режиссёра Мария в разговоре с "Комсомольской правдой".

Она поведала, что её отец заболел ещё в декабре. Заболевание протекало тяжело, однако Виктор Мережко не хотел обращаться к медикам и ложиться в больницу. По словам дочери, хоть артист плохо себя чувствовал и уже начал задыхаться, он не жаловался и всячески пытался это скрыть от родных.

"Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением", — вспомнила она.

Дети режиссёра, понимая, что на обычную простуду это не похоже, буквально заставили Виктора Мережко сделать КТ, которое показало серьёзное поражение лёгких.

"Буквально за неделю ушёл"

Дочь артиста рассказала, что назначенное врачами лечение начало приносить плоды, но у её отца неожиданно отнялась нога. Врачи приняли решение делать экстренную операцию, применив общий наркоз. По словам Марии Мережко, операция прошла тяжело, режиссёр не смог после неё оправиться и "буквально за неделю ушёл".

Виктор Мережко написал сценарии ко многим всенародно любимым фильмам: "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Здравствуй и прощай", "Родня", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Полёты во сне и наяву", "Линия жизни" и многим другим.

Также в роли режиссёра Виктор Мережко создал кинофильмы "Красная комната", "Новогодние мужчины", "Хуторянин", "Белая ночь, нежная ночь", "Одиночество любви".

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