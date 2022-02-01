Российский губернатор призвал привлечь к трибуналу "зачинателей пандемии"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что пандемия должна закончиться "международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами".

Шумков рассказал о своём отношении к коронавирусу в соцсети "ВКонтакте".

Он признался, что не верит в "нулевого" китайского пациента, который на рынке Ухани съел летучую мышь и из-за него зараза распространилась по всему миру.

По словам Шумкова, в современном мире войны "имеют сугубо экономические причины". Поскольку воевать по старинке "страшновато" из-за опасности "обратки", страны прибегают к другим формам противостояния и получения сверхприбылей.

"Остальное — как в обычной войне: вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют", — отметил Шумков.

Он объяснил, чем пандемия отличается от обычной войны. Если в последней "рвутся снаряды и ракеты" и зарабатывает военно-промышленный комплекс, то при коронавирусе гибнут люди и богатеют "иные бенефициары".

И если обычные войны заканчивались судом над военными преступниками, то пандемия должна закончиться "международным трибуналом над её зачинателями и бенефициарами", подчеркнул губернатор.

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