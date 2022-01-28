От чего погибли пациенты медцентра в Петербурге, рассказали в СК

Сотрудники Следственного комитета РФ пытаются выяснить, где был произведён контрафактный препарат, применявшийся для медицинских манипуляций в клинике Санкт-Петербурга и ставший причиной гибели нескольких пациентов.

"Проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции. Таким образом, следствием в кратчайшие сроки установлены причины гибели людей, пресечено дальнейшее оказание небезопасных медицинских услуг, влекущих смерть пациентов. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в СК РФ.

Следствия установило, что с подачи главы медицинского центра в течение долгого времени для оказания медицинских услуг гражданам применялся не сертифицированный, а контрафактный препарат, несущий потенциальную угрозу здоровью и жизни клиентов клиники.

В данный момент главврач центра находится под арестом, ему должны предъявить обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти двум и более лицам по неосторожности").

Как напоминает РИА Новости, в результате обследования желудка с применением контрафактного медицинского препарата трое клиентов Городского консультативно-диагностического центра №1 скончались, ещё трое пациентов сейчас находятся в реанимации. У погибших и пострадавших выявлено отравление барием.

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