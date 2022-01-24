Зоозащитница Пушкарева обвинила власти в трагедиях с бродячими собаками

Волонтер, специалист по поведению собак Дарья Пушкарева прокомментировала участившиеся в последнее время случаи нападения бездомных собак на людей.

Несколько дней назад Забайкалье стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Сегодня, 24 января в городе Вилючинск Камчатского края собаки напали на восьмилетнего мальчика, а на Сахалине бездомная собака искусала лицо четырёхлетней девочки.

Дарья Пушкарева напомнила, что в декабре 2018 года был принят Федеральный закон № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", в котором написано, что делать с бездомными собаками.

"В первую очередь, необходим гуманный отлов, затем — размещение в приют с последующей кастрацией, маркировка. А дальше — два варианта развития событий: если собака агрессивна, она остается в приюте, если же социальна — возвращается в социум", — сказала Пушкарева в беседе со "Свободной прессой".

С тех пор, как был принят закон, в российских регионах так и не появились приюты для животных. Зоозащитница предположила, что деньги, которые выделялись на исполнение закона, "затерялись" по дороге".

На фоне участившихся случаев с нападением собак на детей одна часть граждан призывает к банальному отстрелу собак, а другая — к отлову и более гуманному умерщвлению (эвтаназия), отметила Пушкарева. Если бы за два года были построены приюты, то проблема была бы уже решена, убеждена волонтёр.

Зоозащитница выразила сожаление по поводу того, что люди скатываются в первобытность, когда хотят массово убивать собак, а государство не привлекает к ответственности лиц, не построивших приюты и допустивших трагедии, которые сейчас происходят в российских регионах. Пушкарева считает, что власть должна отреагировать на случившееся.

Ранее на трагедию в Забайкалье отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик выразил соболезнования родственникам ребёнка, а также предложил ввести ответственность для чиновников за инциденты с бездомными животными в регионах и разработать меры поддержки гражданских инициатив, например, частных приютов для собак.

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