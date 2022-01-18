Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья

Адвокат Ирина Баханович и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказали, что собственников квартир могут оштрафовать за мусор в квартире и подъезде, курение, шум и перепланировку.

"У нас есть Жилищный кодекс, который обязывает содержать помещение в надлежащем виде и не создавать проблем окружающим", — напомнила Баханович в беседе с URA.RU.

За "помойку" в квартире и захламление подъезда собственника жилого помещения могут оштрафовать на три тысячи рублей. В частности, запрещено хранить велосипеды и санки в коридоре подъезда, поскольку они могут создать пожароопасную ситуацию и препятствовать эвакуации, отметила адвокат.

За разрисованные в лифте и подъезде стены жильцу грозит штраф в размере 300-500 рублей. Аналогичные санкции предусматриваются за курение на балконе и приготовление шашлыков на лоджиях.

По словам юриста Воробьёва, превышение допустимого уровня шума и нарушение порядка утилизации отходов — правонарушения, которые облагаются штрафами.

Получить штраф можно и за самовольную, несогласованную с жилищной комиссией перепланировку, сообщила Баханович. В первый раз можно отделаться предупреждением, однако потом в отношении собственника квартиры будут применены санкции, добавила адвокат.

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