EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья

Общество

Адвокат Ирина Баханович и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказали, что собственников квартир могут оштрафовать за мусор в квартире и подъезде, курение, шум и перепланировку.

Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья

"У нас есть Жилищный кодекс, который обязывает содержать помещение в надлежащем виде и не создавать проблем окружающим", — напомнила Баханович в беседе с URA.RU.

За "помойку" в квартире и захламление подъезда собственника жилого помещения могут оштрафовать на три тысячи рублей. В частности, запрещено хранить велосипеды и санки в коридоре подъезда, поскольку они могут создать пожароопасную ситуацию и препятствовать эвакуации, отметила адвокат.

За разрисованные в лифте и подъезде стены жильцу грозит штраф в размере 300-500 рублей. Аналогичные санкции предусматриваются за курение на балконе и приготовление шашлыков на лоджиях.

По словам юриста Воробьёва, превышение допустимого уровня шума и нарушение порядка утилизации отходов — правонарушения, которые облагаются штрафами.

Получить штраф можно и за самовольную, несогласованную с жилищной комиссией перепланировку, сообщила Баханович. В первый раз можно отделаться предупреждением, однако потом в отношении собственника квартиры будут применены санкции, добавила адвокат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Огород на подоконнике. Цветы на балконе
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"
Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья
Канделаки об атаке COVID-19 на её подчинённых: "Государство как-нибудь спасёт"
На Украине предупредили об угрозе распада страны в случае вступления в НАТО
В Польше ввели режим киберугрозы
Мясников рассказал, что думают об "омикроне" инфекционисты США
В Госдепе США рассказали об очередной военной помощи Украине
Собчак о бегстве семей российских дипломатов из Украины: "Это всё уловка"
Лера Кудрявцева пожаловалась, что не смогла отдохнуть в отпуске
В США выразили беспокойство по поводу учений России и Белоруссии
Последние материалы
Симоньян о возможной войне: "Они делают ровно то, про что мы орём"
Юристы рассказали, за что могут оштрафовать собственников жилья
Канделаки об атаке COVID-19 на её подчинённых: "Государство как-нибудь спасёт"
На Украине предупредили об угрозе распада страны в случае вступления в НАТО
В Польше ввели режим киберугрозы
Мясников рассказал, что думают об "омикроне" инфекционисты США
Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация?
В Госдепе США рассказали об очередной военной помощи Украине
Собчак о бегстве семей российских дипломатов из Украины: "Это всё уловка"
Лера Кудрявцева пожаловалась, что не смогла отдохнуть в отпуске
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Ирина Шлионская Романы с призраками и пришельцами — расстройство личности или мистификация? Ирина Шлионская Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников