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Автор Валентина Севрюгина

Роспотребнадзор: в Москве около 80% заболевших "омикроном" не выезжали из города

Общество

В Роспотребнадзоре назвали страны, из которых чаще всего возвращались заболевшие штаммом "омикрон" москвичи. Информация об этом появилась на официальном сайте управления ведомства по Москве.

Роспотребнадзор: в Москве около 80% заболевших "омикроном" не выезжали из города

Так, наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 16% и ОАЭ — 11%. Кроме того, "омикрон" был выявлен у прилетевших из Доминиканской Республики — 9%, Египета — 1,4%, а также из Франции, Венгрии, Великобритании, Кубы, Испании и Хорватии.

При этом в сообщении уточняется, что из 1241 заболевших горожан — 976 (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить ряд ограничительных мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Так, домашний режим для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан продлевается до 1 апреля.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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