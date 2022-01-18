Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить ряд ограничительных мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник сообщил в своём блоге.
Он отметил, что пока неизвестно, насколько новый штамм "омикрон" опасен для старшего поколения. В связи с этим домашний режим для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан продлевается до 1 апреля.
Помимо этого, в сообщении говорится о том, что до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы.
"Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от неё явно преждевременно", — написал столичный градоначальник.
Он также добавил, что при возможности лучше всего перевести на "дистанционку" максимальное количество работников.
Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова заявила, что в стране подтверждено уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.
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