Ксения Собчак считает, что принятие законопроекта по QR-кодам, который уже был одобрен в первом чтении, отложили из-за опасения народных волнений в России.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что закон о QR-кодах пока принят не будет.
Собчак прокомментировала данное решение.
"Очевидно, что это уступка власти народу", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Знаменитость объяснила, что своё неприятие данного закона высказала так называемая "глубинная Россия".
"Помните осенне-зимнее народные сходы? Там не было молодых и модных студентов или креативного думающего класса. И думаю, именно это (при условии массовости, конечно) заставило власть отступить, пересмотреть, прислушаться. А ведь законопроект уже был одобрен в первом чтении", — отметила Ксения.
Звезда ТВ и Интернета напомнила об ожесточённых дискуссиях в ТГ-канале Вячеслава Володина под новостью о QR-кодах.
Собчак не исключает, что на решение "поставить закон на паузу" повлияли и интересы бизнеса, который едва оправился от первых локдаунов.
"Как бы там ни было, общество выступило против инициативы, и как показывают события в Казахстане, иногда к обществу стоит прислушаться", — заключила Ксения Анатольевна.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.