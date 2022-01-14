Собчак об отсрочке закона о QR-кодах: "Очевидно, что это уступка власти народу"

Ксения Собчак считает, что принятие законопроекта по QR-кодам, который уже был одобрен в первом чтении, отложили из-за опасения народных волнений в России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил, что закон о QR-кодах пока принят не будет.

Собчак прокомментировала данное решение.

"Очевидно, что это уступка власти народу", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Знаменитость объяснила, что своё неприятие данного закона высказала так называемая "глубинная Россия".

"Помните осенне-зимнее народные сходы? Там не было молодых и модных студентов или креативного думающего класса. И думаю, именно это (при условии массовости, конечно) заставило власть отступить, пересмотреть, прислушаться. А ведь законопроект уже был одобрен в первом чтении", — отметила Ксения.

Звезда ТВ и Интернета напомнила об ожесточённых дискуссиях в ТГ-канале Вячеслава Володина под новостью о QR-кодах.

Собчак не исключает, что на решение "поставить закон на паузу" повлияли и интересы бизнеса, который едва оправился от первых локдаунов.

"Как бы там ни было, общество выступило против инициативы, и как показывают события в Казахстане, иногда к обществу стоит прислушаться", — заключила Ксения Анатольевна.

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