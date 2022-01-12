В "Одноклассниках" рассказали, как пользователи отметили Новый год

"Одноклассники" подвели итоги активности пользователей в период новогодних праздников. С 30 декабря по 1 января россияне отправили друг другу более 900 миллионов подарков.

Чаще всего пользователи получали подарок с изображением тигра — символом года. Следующим по популярности стал сюрприз с именем человека.

В топ-10 по количеству отправленных подарков вошли следующие города РФ:

Москва;

Новосибирск;

Краснодар;

Екатеринбург;

Челябинск;

Санкт-Петербург;

Самара;

Воронеж;

Нижний Новгород;

Саратов.

В праздничные дни пользователи "Одноклассников" отправили больше 56 миллионов стикеров, что в 2,2 раза превысило показатели прошлого года. В этом году они активно использовали анимированные стикеры Lottie — инновационный формат для изображений в мультипликационном стиле. Кроме того, перед Новым годом в соцсети появились открытки с героями "Союзмультфильма".

Сервис "Моменты" показал рекордные показатели по вовлечённости. За период зимних праздников его аудитория превысила 18,2 миллиона человек.

С помощью нового сервиса пользователи загадали свыше 500 тысяч желаний. С 23 по 29 декабря порядка 30 тысяч россиян также поучаствовали в конкурсе "Новогоднее волшебство".

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