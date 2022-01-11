Блогер сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы

Instagram-блогер Полина Моругина, которую в Интернете называют "Полина фейс" или "polina ice", выложила в соцсети провокационный снимок. На нём 24-летняя девушка стоит обнажённой возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, правоохранители начали проверку и завели дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Если блогера признают виновной, её оштрафуют на 500 тысяч рублей или посадят в тюрьму на срок до одного года. Из-за внимания со стороны полицейских Моругина удалила аккаунты в соцсетях. Предположительно, фотографию опубликовали в Сети ещё прошлым летом.

В соцсетях сообщали, что на страницах звезда Instagram выкладывала и другие провокационные фото и видео. Пользователи писали о порнографическом характере некоторых опубликованных материалов.

Ранее блогера, порноактрису Риту Фокс, настоящее имя которой — Ксения Дамова, арестовали на две недели из-за мелкого хулиганства. Instagram-модель сфотографировалась голой около Красной площади.

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