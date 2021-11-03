Порноактрису Фокс арестовали на 14 суток за фото с голыми ягодицами у Кремля

В Москве арестовали Instagram-модель и порноактрису Риту Фокс, настоящее имя которой — Ксения Дамова. Причиной послужили голые ягодицы на фоне Кремля.

По данным представителя Тверского суда, девушку-блогера арестовали по статье "Мелкое хулиганство". Дамова проведёт в следственном изоляторе 14 суток. Девушка подтвердила информацию в социальных сетях.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения", — заявили в пресс-службе, информацию которой передаёт РИА Новости.

Поклонники порноактрисы в её Telegram-канале писали слова поддержки и призывали не расстраиваться, поскольку срок всё равно закончится, можно будет работать дальше. Некоторые возмутились слишком строгим наказанием.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 30-летней женщины-блогера, которая сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора. Гражданку обвинили в оскорблении чувств верующих. Также московские полицейские заинтересовались видеозаписью, на которой ещё одна девушка показала обнажённую грудь рядом с храмом Василия Блаженного.

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