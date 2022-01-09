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Автор Елена Былкина

Симоньян высмеяла американские "ататашечки"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, что, по мнению США, отделяет Россию от свободы в Донбассе и захвата Одессы.

Симоньян высмеяла американские "ататашечки"

Симоньян позабавил "слитый список американских ататашечек", который грозит РФ, если Россия вдруг "отмиротворит" Украину.

Среди санкций присутствует угроза лишить граждан РФ доступа к западной технике.

"Выходит, если бы у нас были свои стиральные машины, холодильники и смартфоны, то мы могли бы легкой прогулкой прямо сейчас освободить Донбасс, да и Одессой не побрезговать", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Телеведущая не сомневается, что в стране легко могут обойтись без бытовой техники, произведённой в США и Европе.

"Отсюда вопрос. Сколько нужно времени России-матушке, чтобы наладить собственную стиральную машинку, если собственную подводную лодку Россия-матушка наладила еще при Николае-батюшке?" — задаётся вопросом Маргарита.

Подписчики поддержали размышления журналистки на эту тему.

"Так, насколько я знаю, бытовая техника и телефоны идут из Китая. Причём здесь США? Если США запретят по лавки телефонов iPhone, большая часть населения этого не заметит";

"У меня стиралка сделана в России. Правда LG. Стирает и ладно. Мне вот другое надо. Когда выведут прототип космического буксира с ядерным двигателем в космос. Вот это тема";

"Марго, посмотри, что стоит у тебя в гостиной и больше не покупай это. А холодильники и стиралки делаем например БЕКО/ только вряд ли ты это покупаешь", — иронизировали фолловеры.

При этом нашлись люди, которые сделали более устрашающие прогнозы.

"Как бы оно всё так, но вот отключить винду на всех компах в стране, заблокировать iPhone's и сделать Google блок на всех Андроидах — и 99% всего в стране сразу встанет…. Пока перейдут на астралинукс, хотя сам по себе Линукс тоже контролируется… Представьте. Ни один банк не работает, ни один банкомат, на одна касса в супермаркетах, ни один "мои Документы, ни один вокзал, ни один аэродром, ни один завод… ни один ВУЗ, даже ни одна школа толком не сможет работать. Технически это реализовать — 2 минуты…" — писали пессимистично настроенные граждане.

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Неслыханно! В США намекнули, что Путину его окружению грозят прямые санкции
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
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