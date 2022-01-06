Симоньян выставила Казахстану "счёт" за будущую российскую помощь

Россияне с нарастающей тревогой наблюдают за стремительно разворачивающимся в соседнем Казахстане политический кризисом.

И понимают, что соблюсти абсолютный нейтралитет вряд ли получится. Почему — Pravda. Ru уже рассказывала (здесь).

Между тем, ситуация в Казахстане становится всё непредсказуемей:

там на всей территории введён режим ЧП,

в соцсетях пишут об уличных боях, пленении силовиков и захвате аэропорта Алма-Аты,

президент просит помощи у ОДКБ, —

и всё это за один только день.

Так что, помогать, видимо, придётся. Главный вопрос — как?

Главред RT Маргарита Симоньян считает, что только при выполнении Нур-Султаном ряда условий. Примерный список она "набросала" и опубликовала в своём телеграм-канале: