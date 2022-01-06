Симоньян выставила Казахстану "счёт" за будущую российскую помощь

Россияне с нарастающей тревогой наблюдают за стремительно разворачивающимся в соседнем Казахстане политический кризисом.
И понимают, что соблюсти абсолютный нейтралитет вряд ли получится. Почему — Pravda. Ru уже рассказывала (здесь).
Между тем, ситуация в Казахстане становится всё непредсказуемей:
и всё это за один только день.
Так что, помогать, видимо, придётся. Главный вопрос — как?
Главред RT Маргарита Симоньян считает, что только при выполнении Нур-Султаном ряда условий. Примерный список она "набросала" и опубликовала в своём телеграм-канале:
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.