В Минздраве рассказали, что лучше выпить в новогоднюю ночь

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн напомнил о правилах употребления алкоголя, сообщает РИА Новости.

Так, представитель ведомства отметил, что алкоголь не стоит совмещать с газированными напитками и сладостями, поскольку "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме.

"Алкоголь вреден сам по себе, это яд. С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно — сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека", — заявил нарколог.

Ранее специалисты Университета Питтсбурга сделали неожиданный вывод по поводу связи между употреблением алкоголя и иммунитетом к COVID-19. Учёные исследовали результаты 90 добровольцев 55-103 лет на предмет того, как влияют на частоту заражения коронавирусом разные факторы: психические проблемы, нынешние и имевшиеся в прошлом, соматические заболевания, употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.