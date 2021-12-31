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Автор Валентина Севрюгина

В Минздраве рассказали, что лучше выпить в новогоднюю ночь

Общество

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн напомнил о правилах употребления алкоголя, сообщает РИА Новости.

В Минздраве рассказали, что лучше выпить в новогоднюю ночь

Так, представитель ведомства отметил, что алкоголь не стоит совмещать с газированными напитками и сладостями, поскольку "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме.

"Алкоголь вреден сам по себе, это яд. С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно — сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека", — заявил нарколог.

Ранее специалисты Университета Питтсбурга сделали неожиданный вывод по поводу связи между употреблением алкоголя и иммунитетом к COVID-19. Учёные исследовали результаты 90 добровольцев 55-103 лет на предмет того, как влияют на частоту заражения коронавирусом разные факторы: психические проблемы, нынешние и имевшиеся в прошлом, соматические заболевания, употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

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