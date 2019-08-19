Есть ли шанс обмануть алкотестер?

Всем хорошо известно, что передвигаться на автомобиле в нетрезвом состоянии запрещено и крайне опасно. Но иногда бывают ситуации, когда накануне был праздник и на следующий день водитель вынужден садится за руль. И даже если автомобилист абсолютно трезв, в крови предательски ещё остаётся какая-то часть алкоголя. Именно этот факт может существенно испортить жизнь. Соответственно возникает вопрос, а можно ли обвести алкотестер вокруг пальца. Давайте поговорим об этом подробно.

Нет строгих показателей сколько может держаться алкоголь в крови человека. На эти показатели влияет вес человека, количество выпитого спиртного, его крепость и качество. Также на эти данные влияют и некоторые особенности человеческого организма. Естественно полицейский не всегда способен учуять запах исходящий от человека и в этом ему помогает специальный прибор алкотестер.

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Что представляет собой алкотестер.

Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли обмануть алкотестер, надо разобраться как он устроен и по какому принципу работает.

Этот прибор создан для того, чтобы сотрудник полиции смог определить есть ли алкоголь в организме человека и если есть, то в каком количестве.

Изначально водителю предлагают подышать в прибор через специальный одноразовый мундштук.

Прибор анализирует образец выдоха человека и определяет концентрацию в нем алкоголя.

Получив данные, прибор выдает результаты наличия или отсутствия алкоголя и его количество.

Как правило, все существующие виды алкотестеров определяют наличие алкоголя в организме человека. Единственное чем они отличаются, это погрешностью в вычислениях. Алкотестеры можно разделить на две группы: для профессионального или личного использования. Профессиональные приборы отличаются высокой чувствительностью и высокой точностью измерения. Но эти приборы надо время от времени подвергать калибровке.

Если не брать в расчет алкотестеры которые может купить обычный автомобилист и высокоточные медицинские алкотестеры, то речь пойдет о приборах, которые используют сотрудники полиции. Как правило, полиция использует электрохимические алкотестеры, которые используют высокоточные датчики и обмануть такой тестер довольно затруднительно.

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Можно ли обмануть?

Нередко автомобилисты считают, что если выпить или съесть какой-то продукт, то забив запах можно также исключить возможность определения наличия алкоголя. В этом и кроется основная ошибка. Хотя действительно есть продукты, которые могут снизить запах спиртного, а это может ввести в заблуждение инспектора, но не прибор. То есть если у инспектора не будет подозрений, то и в проверке на алкотестере не будет надобности. К подобным продуктам можно отнести лавровый лист, петрушку, свежие огурцы или зерна кофе.

Советы бывалых.

Когда речь заходит о проверке на алкотестере, многие автомобилисты, которые практикуют езду в нетрезвом виде утверждают, что обмануть алкотестер легко, и для этого могут помочь следующие продукты и способы.

Например, считается, что несколько глубоких вздохов могут очистить легкие от паров алкоголя. Также считается, что на показания алкотестера могут повлиять: мускатный орех, препарат "антиполицай", мятные жвачки или конфеты, растительное масло, кофе, чеснок или лавровый лист.

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На этих продуктах следует остановится подробнее.

Растительное масло действительно может слегка повлиять на показания алкотестера. Дело в том, что оно обволакивает слизистую рта и пищевод. Это позволит несколько снизить показатели, но полностью убрать молекулы алкоголя не получится.

Шоколад или кофе, также может слегка снизить количество алкоголя попадающего на сенсор прибора, но это вряд ли спасет от того, что инспектор предложит развернутый анализ в лаборатории.

Специи, среди которых можно отметить мускатный орех, лавровый лист или корицу, совершенно не снижают количество алкоголя в выдохе человека. Но при этом они могут удалить на время запах перегара, а это значит, что так можно обмануть инспектора.

Что касается мятных конфет или жвачек, то тут процесс только усугубляет ситуацию. В конфетах и жвачках содержится сахар, а он в свою очередь только увеличивает количество выдыхаемого алкоголя. Поэтому это самый неподходящий способ обмануть алкотестер.

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Антиполицай сам по себе не устраняет алкоголь из воздуха, выдыхаемого человеком, но эти таблетки ускоряют процесс вывода алкоголя из организма. То есть если у обычного человека алкоголь выводится из организма через сутки, то при постоянном употреблении антиполицая этого можно добиться через двенадцать часов.

Глубокие вдохи действительно несколько снижают количество молекул алкоголя в выдохе человека, но только если его количество приближено к разрешенному. Поэтому, сразу надо заявить, что как не дыши, но если алкоголь содержится в организме в недопустимом количестве, то наказания не избежать.

Подводя итоги можно однозначно сказать, что обмануть алкотестер практически невозможно. В любом случае, если у инспектора будут серьезные подозрения, то просто так от него отделался не получится. Самый лучший способ избежать проблем — это не испытывать судьбу и садится за руль только тогда, когда весь алкоголь выветрится и выведется из организма.

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Фото: avtopulsar. ru