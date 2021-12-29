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Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники

Общество

Вероятность квартирных краж повышается в новогодние праздники, когда многие россияне решают отправиться в поездки за рубеж или по стране, предупреждают эксперты. Они рекомендуют перед путешествием принять меры, чтобы обезопасить своё жильё от воров.

Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники

Как рассказал Москве 24 подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, перед поездкой в квартире или доме целесообразно установить охранную сигнализацию. Для этого нужно обратиться в местное отделение Росгвардии.

В случае если хозяева квартиры не могут себе позволить установку сигнализации, снизить риск квартирной кражи поможет наклейка на входную дверь стикера с предупреждением об охране жилья. Он может отпугнуть воров.

Перед поездкой рекомендуется обратить внимание на состояние дверных замков и при необходимости заменить их на более надёжные. Ключи от жилья лучше взять с собой в путешествие, а не оставлять кому-то во избежание возможных недоразумений.

По словам эксперта, до поездки стоит очистить почтовый ящик, а также попросить кого-нибудь вынимать почту из него во время отсутствия хозяев, поскольку излишек корреспонденции может указать ворам на то, что квартира пуста. По этой же причине во время путешествия не рекомендуется указывать в соцсетях геолокацию и информацию о своём местоположении.

Кроме того, Иванников рекомендовал застраховать имущество перед поездкой.

"Это самая эффективная мера. Она безальтернативна", — подчеркнул эксперт.

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Как спастись от квартирной кражи?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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