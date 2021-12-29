Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники

Вероятность квартирных краж повышается в новогодние праздники, когда многие россияне решают отправиться в поездки за рубеж или по стране, предупреждают эксперты. Они рекомендуют перед путешествием принять меры, чтобы обезопасить своё жильё от воров.

Как рассказал Москве 24 подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, перед поездкой в квартире или доме целесообразно установить охранную сигнализацию. Для этого нужно обратиться в местное отделение Росгвардии.

В случае если хозяева квартиры не могут себе позволить установку сигнализации, снизить риск квартирной кражи поможет наклейка на входную дверь стикера с предупреждением об охране жилья. Он может отпугнуть воров.

Перед поездкой рекомендуется обратить внимание на состояние дверных замков и при необходимости заменить их на более надёжные. Ключи от жилья лучше взять с собой в путешествие, а не оставлять кому-то во избежание возможных недоразумений.

По словам эксперта, до поездки стоит очистить почтовый ящик, а также попросить кого-нибудь вынимать почту из него во время отсутствия хозяев, поскольку излишек корреспонденции может указать ворам на то, что квартира пуста. По этой же причине во время путешествия не рекомендуется указывать в соцсетях геолокацию и информацию о своём местоположении.

Кроме того, Иванников рекомендовал застраховать имущество перед поездкой.

"Это самая эффективная мера. Она безальтернативна", — подчеркнул эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.