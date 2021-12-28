"Одноклассники" запустили несколько уникальных сервисов к Новому году

Социальная сеть "Одноклассники" подготовила несколько уникальных сервисов к Новому году для создания праздничного настроения.

Разработчики запустили новую функцию в "Моментах", с помощью которой можно загадывать желания на 2022-й. Ровно через год момент с мечтой откроется в архиве, а пользователь проверит, сбылась ли она. Также подписчики получили возможность реагировать на желания своих друзей предложенными текстами:

"Пусть сбудется"; "С Новым годом!"; "Ух ты! Класс".

Кроме того, в "Одноклассниках" начал работать сервис "Телесуфлёр". Он позволяет пользователям записывать яркие и тёплые поздравления для близких без лишних усилий. В момент записи видео в "Моментах" появится готовый текст, который следует зачитать, добавив что-нибудь от себя. Готовый ролик можно опубликовать для всех подписчиков или для избранных друзей.

Пользователи "Одноклассников" поучаствуют в розыгрыше от соцсети. С 23 по 29 декабря включительно в "Моментах" будет проходить конкурс "Новогоднее волшебство" с призовым фондом на один миллион рублей. Пять победителей получат сертификаты по 100 тысяч на новогодние покупки, ещё 25 призёров — по 20 тысяч рублей. Их определят с помощью голосования на вкладке "Рейтинг".

За год работы сервис исчезающих фото и видео "Моменты" набрал аудиторию в 28 миллионов пользователей.

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