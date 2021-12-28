Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв остановить обучение девочки

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, ответил на идею члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова остановить обучение ребёнка в вузе.

По словам Теплякова, учёный своими словами призвал "не учить детей". Он пообещал защищать права семьи всеми законными способами, передаёт издание "Московский Комсомолец".

Евгений отметил, что будет и дальше следить за графиком и процессом обучения своей дочери в МГУ.

"Естественно, я буду это делать. Есть Федеральный Закон об образовании, то, что мы просим, требование индивидуального плана обучения — абсолютно законно", — сказал Тепляков.

Ранее на экзамене "Введение в психологию" Алиса получила неуд. На факультете сообщили, что знания студентки были оценены объективно, несмотря на "бурную реакцию недовольства со стороны родителей".

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