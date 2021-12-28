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Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв остановить обучение девочки

Общество

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, ответил на идею члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова остановить обучение ребёнка в вузе.

Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв остановить обучение девочки

По словам Теплякова, учёный своими словами призвал "не учить детей". Он пообещал защищать права семьи всеми законными способами, передаёт издание "Московский Комсомолец".

Евгений отметил, что будет и дальше следить за графиком и процессом обучения своей дочери в МГУ.

"Естественно, я буду это делать. Есть Федеральный Закон об образовании, то, что мы просим, требование индивидуального плана обучения — абсолютно законно", — сказал Тепляков.

Ранее на экзамене "Введение в психологию" Алиса получила неуд. На факультете сообщили, что знания студентки были оценены объективно, несмотря на "бурную реакцию недовольства со стороны родителей".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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