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Соловьев объяснил, почему его СМИ не одобрили заявку на пресс-конференцию Путина

Общество

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что его СМИ "Соловьев LIVE" отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Издание, по его словам, подавало заявку, однако её не одобрили. Он предположил, что отказ связан с количеством журналистов от ВГТРК на пресс-конференции.

"Наш канал ("Россия 1") присутствовал, ВГТРК в самом разном виде, от "Вести ФМ" тоже были люди", — сказал Соловьев изданию Daily Storm.

Ежегодная пресс-конференция президента России в этот раз прошла 23 декабря в Манеже в российской столице. Президент отвечал на вопросы журналистов 3 часа 58 минут. На мероприятие были приглашены 507 представителей российских и зарубежных СМИ. В этом году из-за коронавируса аккредитация проходила по-новому: пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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