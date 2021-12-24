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Песков: Путин на пресс-конференции озвучил свою позицию по многим вопросам

Общество

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие впечатления остались у президента России Владимира Путина после большой ежегодной пресс-конференции, которая прошла накануне.

Песков: Путин на пресс-конференции озвучил свою позицию по многим вопросам

Лидер смог чётко обозначить свою позицию по многим актуальным вопросам, заметил Песков. Он также сообщил, что глава государства остался удовлетворён общением с журналистами.

"Нет, в целом, президент весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Путин на пресс-конференции рассказал об отношения России и Китая. Это серьёзный стабилизирующий фактор на международной арене, заявил он. Лидер также отметил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились не только деловые, но и очень доверительные личные отношения.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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