Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост Армена Гаспаряна. Журналистка сделала неожиданное заявление.
Телеведущая репостнула к себе в Telegram-канал пост журналиста Гаспаряна.
"Обещал в стриме RT задать в своем телеграме вопрос. Более 30 лет коллективный Запад обильно финансирует воспитание молодых демократических лидеров в России. Потратили на это запредельные средства. Кто-нибудь может назвать хоть одного такого взращенного деятеля?" — задаётся вопросом публицист.
Симоньян ответила коллеге предельно кратко.
"Конечно. Я", — написала главред RT.
Подписчики оценили шутку Маргариты.
"С одной стороны — смешно, с другой — так и есть. Маргарита, вы клёвая!";
"Идейных надо опасаться, но таких сейчас мало. А что либералы, что демократы, что п**** "работают" пока им платят", — писали в Сети под постом журналистки.
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