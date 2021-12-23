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Симоньян объявила себя взращенным деятелем Запада

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост Армена Гаспаряна. Журналистка сделала неожиданное заявление.

Симоньян объявила себя взращенным деятелем Запада

Телеведущая репостнула к себе в Telegram-канал пост журналиста Гаспаряна.

"Обещал в стриме RT задать в своем телеграме вопрос. Более 30 лет коллективный Запад обильно финансирует воспитание молодых демократических лидеров в России. Потратили на это запредельные средства. Кто-нибудь может назвать хоть одного такого взращенного деятеля?" — задаётся вопросом публицист.

Симоньян ответила коллеге предельно кратко.

"Конечно. Я", — написала главред RT.

Подписчики оценили шутку Маргариты.

"С одной стороны — смешно, с другой — так и есть. Маргарита, вы клёвая!";

"Идейных надо опасаться, но таких сейчас мало. А что либералы, что демократы, что п**** "работают" пока им платят", — писали в Сети под постом журналистки.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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