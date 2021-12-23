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Кураев предложил наградить Лебедева за пост о "трупиках" в мавзолеях

Общество

Артемий Лебедев навлёк на себя гнев верующих и коммунистов своим высказыванием о "трупике Ленина" и "перхоти Сергия Радонежского". Дизайнеру грозит наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Кураев предложил наградить Лебедева за пост о "трупиках" в мавзолеях

Пост Лебедева в Telegram-канале от 17 декабря оскорбил православных верующих. Негодование дизайнер вызвал и у сторонников КПРФ.

Диакон Андрей Кураев уверен, что Лебедев добился привлечения к себе внимания. В первую очередь им заинтересовались правоохранительные органы.

"Во-первых, пост Лебедева не просто резкий — там был мат, — цитирует слова Кураева издание "Собеседник". — Во-вторых, там была фраза, что все святые — "законченные алкаши". Это элементарное нарушение этики: а) человеческой, б) журналисткой.

Представитель духовенства обращает внимание на то, что среди святых множество мучеников, которые погибли в сталинских застенках.

"Они конченые алкаши, да? Лебедев готов сказать, что жертвы Освенцима все конченые алкаши и торгаши, да? Тогда почему он себе это позволяет? Это совершенно четко — хамство и непрофессионализм. И это не правовая оценка, а чисто человеческая и этическая. Должно быть, Лебедев сам был пьян, когда это извергал из себя", — выразил свою точку зрения Кураев.

Диакон предостерёг верующих от "танцев на мозолях бывших чекистов"

"Ну а в целом, будь я Патриархом, я бы выписал Лебедеву какую-нибудь миссионерскую премию или медальку за это", — отметил священнослужитель.

Ранее Лебедев сравнил тела Ленина, Ким Ир Сена, Мао и мощи святых, хранящихся в храмах и монастырях.

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Святые мощи Артемия Лебедева | СК проверяет дизайнера за скандальный пост
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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