Диакон: "Нужно убрать эту не очень умную поправку про чувства верующих"

Протодиакон, профессор богословия в РПЦ, Московской духовной академии Андрей Кураев оценил для Pravda.Ru предложение преподавателя МГУ Игоря Мацкевича внести в статью об оскорблении чувств верующих пункт о защите чувств атеистов.

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"Даже чувства верующих — это тоже такое очень эфирное и невнятное. Но у религиозных людей хотя бы есть объективизация их веры, есть то, что называется "святыни", у каждой религии свои. У атеистов таких внятных святынь объективированных нет. И поэтому тут законодатель и судья должны будут каждый раз теряться, где же их чувства и чем они оскорбляются", — заявил Кураев.

По словам протодиакона, современные церковные активисты и атеисты похожи тем, что ищут причину для того, чтобы оскорбиться.

"Любой начинающий хищник после первого куска, после первой жертвы крепнет и обретает аппетит. Это касается и наших церковных активистов, которые стали оскорбляться на все и вся, и только ищут, рыщут по чужим "Инстаграмам", на что бы такое обратить внимание. Так же ведут себя и атеисты", — отметил собеседник издания.

Кураев также призвал отменить поправку про оскорбление чувства верующих.

"Поэтому вместо принятия отдельного закона про чувства атеистов, надо убрать эту не очень умную поправку про чувства верующих. Эта тема известная, понятно, что делать: надо наказывать конкретные деяния. Против осквернения святынь, храмов, религиозных обрядов. Высказывание критики в чей-то адрес — почему за это надо преследовать? Это вопрос воспитания", — подчеркнул профессор.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ Игорь Мацкевич предложил дополнить статью об оскорблении чувств верующих защитой чувств атеистов. Он сослался на Конституцию РФ и призвал защищать права тех, кто не исповедует никакой религии, и тех, кто исповедует. Он добавил, что "действия радикального характера невозможны ни с той, ни с другой стороны".