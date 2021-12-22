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Как родителям пережить конец учебной четверти, никого не убив - совет психолога

Общество

Выходка отца 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, напавшего на завкафедрой психфака, за то, что девочке пришлось сдавать экзамен так, как того требует учебный план факультета, а не так, как хотелось бы родителям юной студентки, заставил общество в очередной раз задуматься:

Как родителям пережить конец учебной четверти, никого не убив - совет психолога
  • а как взрослый человек должен реагировать, если у ребёнка что-то не получается в школе?

Советы в беседе с Pravda. Ru дала психотерапевт, семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт Виктория Мещерина.

— Когда у ребенка что-то не получается в школе, есть только один путь — поддерживать и помогать. Дело в том, что практически весь привычный родительский арсенал: угрозы, обещания отменить Новый год, не подарить подарки, скандалы, крик и ругань — приводит к радикально обратному результату.

Давным-давно доказано, что все мы, когда чувствуем так называемую фрустрацию, перестаем сначала развиваться, а потом — принимать информацию, которая нам нужна для развития. Эмоциональная составляющая, то есть любая эмоция — это очень важно. А испуг — это эмоция, бессилие — это эмоция, отчаяние — это эмоция. Они вырубают когнитивную составляющую нашего мозга. Они ее просто нивелируют.

И в состоянии стресса ребенок перестаёт учиться, развиваться и теряет контракт с родителями.

Чем больше угроз, требований в сторону ребенка, тем менее, эта история эффективна.

— Насколько родители должны быть включены в процесс школьного обучения: сидеть с уроками, тотально контролировать?

— Дело не в родителях. Некоторые родители хотят быть включенными в этот процесс, потому что они так чувствуют свою причастность к жизни ребенка, и этот контроль им важен. Это родители из семей, где ценно высшее образование, где их контролировали.

То есть ребенок должен быть воспитан и контролируем. Это одна история.

Вторая история, когда родители не хотят этого делать, потому что — они в этом уверены — ребенок вырастет несамостоятельным.

Это семьи, где есть идея самостоятельности.

И третья история - это семьи, где дела ребенка не очень важны.

Но современная школа так устроена, что все родители вынуждены вмешиваться в жизнь ребенка, потому что с существующими программами и с существующими методами обучения дети самостоятельно справиться не могут. Если не умственно, то физически. Об этом говорят все психологи.

Я не знаю лично ни одной семьи, где бы не лепили картинки, не решали задачи "на логику", не писали бы сочинение в последнюю минуту, потому что нужно получить хорошую оценку. С приходом ЕГЭ еще появился так называемый экзаменационный невроз, который, время от времени, переходит в экзаменационный психоз. Это случается тогда, когда школа говорит, что наши дети должны написать ЕГЭ и делайте, что хотите.

Это совершенно не про детей.

На детей нельзя кричать. А после физического наказания ребенок пребывает в стрессе где-то примерно 2-3 дня. И это приводит к абсолютно обратным результатам и круг замыкается.

В конце четверти все детские и подростковые психологи работают с так называемыми школьными неврозами, а также с протестами, отказом учиться, отказом разговаривать с учителем и всякими разными неприятностями.

Остаётся только пожелать родителям терпения и сил, потому что все, что нужно детям — спокойное участие в процессе, который происходит. Больше ничего мир не придумал.

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