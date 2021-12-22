Психфак МГУ им. М. В. Ломоносова сделает всё возможное, чтобы его 9-летней студентке Алисе Тепляковой было комфортно находиться и обучаться в вузе.
Об этом сообщила пресс-служба университета после сообщений о скандале, устроенном отцом девочки и его нападении на завкафедрой.
Мнения о произошедшем у сторон конфликта, конечно, противоположные.
По версии учебного заведения, юная студентка не смогла во время экзамена ответить на вопросы и, расстроившись, повела себя как обычный ребёнок: расплакалась и выбежала из аудитории. Результата дожидаться, понятное дело, не стала.
Комиссия ждала возвращения студентки и не подозревала, что её отец уже устроил скандал.
Отец-новатор Евгений Теляков своё видение ситуации изложил в беседе с корреспондентом "Известий".
По его словам, экзаменаторы нарушили процедуру экзамена, не уведомив родителей Алисы о назначенной сдаче и — о, ужас! — не "озвучив им (родителям) критерии оценок.
"Алиса была подготовлена для экзамена в устной форме, — негодует Тепляков, — а её заставили сдавать письменно. Рособрнадзор, ректорат и учебная часть заранее получили уведомления, что родители запрещают проводить письменный экзамен, поскольку ребёнок к нему не готовился".
При этом, настаивает глава семейства Тепляковых, его ребёнка "полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его".
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