Спорить бесполезно: психфак МГУ пойдёт навстречу пожеланиям папы Тепляковой

Психфак МГУ им. М. В. Ломоносова сделает всё возможное, чтобы его 9-летней студентке Алисе Тепляковой было комфортно находиться и обучаться в вузе.

Об этом сообщила пресс-служба университета после сообщений о скандале, устроенном отцом девочки и его нападении на завкафедрой.

Мнения о произошедшем у сторон конфликта, конечно, противоположные.

МГУ

По версии учебного заведения, юная студентка не смогла во время экзамена ответить на вопросы и, расстроившись, повела себя как обычный ребёнок: расплакалась и выбежала из аудитории. Результата дожидаться, понятное дело, не стала.

Комиссия ждала возвращения студентки и не подозревала, что её отец уже устроил скандал.

Версия Евгения Теплякова

Отец-новатор Евгений Теляков своё видение ситуации изложил в беседе с корреспондентом "Известий".

По его словам, экзаменаторы нарушили процедуру экзамена, не уведомив родителей Алисы о назначенной сдаче и — о, ужас! — не "озвучив им (родителям) критерии оценок.

"Алиса была подготовлена для экзамена в устной форме, — негодует Тепляков, — а её заставили сдавать письменно. Рособрнадзор, ректорат и учебная часть заранее получили уведомления, что родители запрещают проводить письменный экзамен, поскольку ребёнок к нему не готовился".

При этом, настаивает глава семейства Тепляковых, его ребёнка "полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его".