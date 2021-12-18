Часть российских пенсионеров может получить новые выплаты

В России предложили выплачивать дополнительные денежные средства части пенсионеров. Новые выплаты могут быть назначены "детям войны". По сообщению РИА Новости, с соответствующим предложением выступил депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Согласно проекту, предложенному депутатом, величина выплат "детям войны" должна быть равна не менее 30% от размера прожиточного минимума в РФ.

К "детям войны" следует относить граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. Эту выплату хотят назначить пенсионерам с 2022 года. Её планируется выплачивать, даже если пенсионер уже получает другие государственные социальные пособия.

На момент подготовки проекта планировалась, что размер дополнительных выплат "детям войны" должен составить более 3 тысяч рублей ежемесячно.

Сейчас новая инициатива дорабатывается в Татарстане. Проект собираются внести в Госдуму в феврале 2022 года.

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