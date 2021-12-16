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Депутат Федоров назвал пиаром законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам

Политика

Возможной целью внесения в Госдуму законопроекта о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам является PR его авторов, заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о соответствующей законодательной инициативе.

Депутат Федоров назвал пиаром законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам

Депутат подчеркнул, что в соответствии с Конституцией РФ при предложении законопроекта, предполагающего бюджетные расходы, необходимо предусмотреть источники финансирования.

По словам Фёдорова, в случае, если в законе не указано, откуда брать средства на его реализацию, такая инициатива является фикцией.

"Я сейчас внесу закон, что каждому гражданину России выдать по миллиону. Меня все будут очень любить, но это будет фикция. Я обману людей. Подозреваю, что здесь такая же история. Это просто обман ради PR", — заявил парламентарий.

Ранее стало известно о направлении в правительство РФ законопроекта о ежегодных предновогодних выплатах для пенсионеров. По информации "Известий", проект разработан по поручению главы фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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