Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины

Ксения Собчак рассказала, как в стране на этой неделе людей активно делили на друзей и врагов России.

Журналистка отмечает, что число предателей родины превосходит число её верных сынов.

"Круг сжимается. Так, режиссёра Александра Сокурова, перебившего президента во время конференции, сразу причислили к изменникам. И вместо самого Путина на него обиделся Рамзан Кадыров. Причём так сильно, что Сокуров в обращении на имя главы СПЧ написал, что опасается за свою жизнь. И на всякий случай извинился", — написала звезда ТВ и интернета в своём Instagram, анонсируя очередной выпуск своей программы на YouTube "Осторожно, новости!"

Телеведущая рассказала и историю шахматиста Даниила Дубова, который подвергся нападкам за то, что помогал норвежскому чемпиону готовиться к противостоянию с россиянином.

"В Беларуси тоже нашли главного врага государства: Гомельский суд приговорил бывшего соперника Лукашенко на президентских выборах Сергея Тихановского к 18 годам строгого режима", — рассказывает о новостях этой недели Собчак.

Ранее на канале RT появился фильм Антона Красовского и Маргариты Симоньян под зловещим названием "Враги народа". В нём к категории предателей родины причислили противников вакцинации от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.