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Симоньян анонсировала зловещий фильм "Враги народа"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рекомендует к просмотру документальный фильм "Враги народа" про антиваксеров. В картине поимённо названы те, кто, по мнению авторов видео, представляет угрозу для российского общества.

Симоньян анонсировала зловещий фильм "Враги народа"

Симоньян поделилась в своём Telegram-канале фильмом производства RT. Среди авторов идеи — Антон Красовский и Маргарита Симоньян. Обложку картины украшают фотографии

  • Александры Машковой-Благих,
  • Марии Шукшиной и
  • Егора Бероева.

Весь фильм снят в зловещих красно-чёрных тонах. Противников вакцинации называют не иначе как "фигурантами дела". На каждого антиваксера представлено досье, которое звучит в стилистике обличения нацистских преступников. "Врагами народа" объявлены

  • Виктория Боня,
  • Борис Галкин,
  • Анна Шафран,
  • Ксения Алфёрова и другие.

"Сделали фильм про антиваксеров. Назвали всех по именам и всё назвали своим именем", — подписала фильм Симоньян.

Подписчики журналистки были поражены жёсткому подходу к обличению противников вакцинации от COVID-19.

"Знаете, я даже близко не антиваксер, вакцинирован и ревакцинирован, как и все мои близкие. Но это прям too much. Прямо перебор-перебор-перебор";

"Интересно, Красовский Голикову с Мурашко тоже относит к антиваксерам?… А то Голикова сегодня сказала, что всем с антителами будут выдавать коды на полгода, так как заболеваемость повторная меньше 1%", — комментировали фильм в Сети.

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Враги народа. Фильм Антона Красовского
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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