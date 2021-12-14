Главный редактор RT Маргарита Симоньян рекомендует к просмотру документальный фильм "Враги народа" про антиваксеров. В картине поимённо названы те, кто, по мнению авторов видео, представляет угрозу для российского общества.
Симоньян поделилась в своём Telegram-канале фильмом производства RT. Среди авторов идеи — Антон Красовский и Маргарита Симоньян. Обложку картины украшают фотографии
Весь фильм снят в зловещих красно-чёрных тонах. Противников вакцинации называют не иначе как "фигурантами дела". На каждого антиваксера представлено досье, которое звучит в стилистике обличения нацистских преступников. "Врагами народа" объявлены
"Сделали фильм про антиваксеров. Назвали всех по именам и всё назвали своим именем", — подписала фильм Симоньян.
Подписчики журналистки были поражены жёсткому подходу к обличению противников вакцинации от COVID-19.
"Знаете, я даже близко не антиваксер, вакцинирован и ревакцинирован, как и все мои близкие. Но это прям too much. Прямо перебор-перебор-перебор";
"Интересно, Красовский Голикову с Мурашко тоже относит к антиваксерам?… А то Голикова сегодня сказала, что всем с антителами будут выдавать коды на полгода, так как заболеваемость повторная меньше 1%", — комментировали фильм в Сети.
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