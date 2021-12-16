Певцов о введении QR-кодов в общественных местах: "Нельзя принуждать людей"

Дмитрий Певцов не одобрил жесткие решения о введении QR-кодов в общественных местах. Актёр и депутат Госдумы заявил, что голосовал против законопроекта, который был принят в первом чтении.

Законодательную инициативу поддержали 333 депутата, против проголосовали 83 парламентария, один воздержался.

Дмитрий Певцов сразу оговорился, что он не медик и не антиваксер. При этом он рассказал, что проголосовал против законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Актёр уверен, что данный проект раскалывает общество и способствует росту недоверия между народом и властью.

Певцов обращает внимание на информационную закрытость.

"Нельзя принуждать людей в условиях отсутствия официальной информации, которую человек получает из открытых источников. Не опубликована статистика по побочным эффектам при вакцинации, по летальным исходам, нет разъяснительной четкой аргументации — зачем именно сейчас нужен этот закон (всего на несколько месяцев), и каковы будут экономические и социальные последствия", — пишет певцов в своём Instagram-аккаунте.

Новоиспечённый депутат надеется, что при подготовке проекта ко второму чтению будут приняты необходимые поправки. Он призывает руководителей регионов прислушиваться к мнению жителей и принимать жесткие решения о введении QR-кодов для посещения общественных мест только в случае крайней необходимости.

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