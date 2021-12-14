Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19

Артисту и депутату Госдумы Дмитрию Певцову удалось задать вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой вопросы о медотводах от вакцинации и об официальной статистике осложнений после прививок.

Певцов рассказал, что законопроект о QR-кодах на транспорте пока отложили. Он объяснил, что люди с подтверждённым диагнозом COVID-19 с антителами и зарегистрированным ПЦР смогут получить QR-код на год, а не имеющие ПЦР — на полгода. Певцов прослушал доклад Татьяны Голиковой и поучаствовал в обсуждении.

"Мне удалось задать два вопроса: о невозможности по факту получить официальный медотвод и об официальной статистике осложнений после прививки. Ещё я предложил проводить в рамках ОМС скрининг привитых, чтобы своевременно отслеживать побочные эффекты", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Певцову объяснили, что вакцинироваться должны в первую очередь люди нездоровые, чтобы оградить себя от заражения опасным вирусом.

"Список диагнозов для медотводов будет включать, как я понял, только тяжёлые формы аллергии. Во всех остальных случаях лечащий врач должен добиться у пациента ремиссии и затем направить на прививку", — объясняет депутат.

Что касается официальной статистики по осложнениям, то она вызвала у Певцова недоумение.

"Оказывается, за 2021 год официальная статистика по осложнениям ведётся, но пока не опубликована, а за 2020 года было всего… 27 (!) случаев осложнений… Мда…", — написал артист в своём микроблоге.

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