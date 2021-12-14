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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 56%

Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 56,1%.

Она отметила, что в целом по стране заболеваемость коронавирусом снизилась на 7,3%, однако в пяти регионах продолжает расти. Чиновницу цитирует РИА Новости

По словам Голиковой, властям удалось вовремя принять меры по препятствованию распространения нового омикрон-штамма. В частности, были изолированы граждане РФ, прибывшие из ЮАР и других стран.

Заместитель председателя правительства напомнила, что для победы над пандемией нужно поднять уровень коллективного иммунитета до 80% и выше.

Ранее Голикова подтвердила, что новый омикрон-штамм является более заразным, чем "дельта".

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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