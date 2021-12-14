Мурашко: пандемия привела к росту технологий, меняющих медицину

Пандемия навсегда изменила мир, она стала катализатором "галопирующих" изменений в медицине, технологиях и науке. Как сообщает URA.RU, так сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Европейской конференции ВОЗ.

"Пандемия коронавируса навсегда изменила наш мир, и начавшись как эпидемическая угроза, она быстро вышла за рамки здравоохранения и стала катализатором многих изменений как в медицине, в технологиях, так и в целом в науке", - сказал Мурашко.

По его словам, из-за COVID-19 человечеству понадобилась быстрая реакция и адаптивные механизмы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции сказал о том, что человечество после окончания пандемии столкнётся с более серьёзными вызовами. Они будут связаны с бедностью, голодом, болезнями и изменением климата.

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