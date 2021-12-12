Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — сообщил Володин.
По его словам, такое решение связано с результатом диалога Госдумы с правительством и учета мнений регионов и россиян.
Правительство внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов.
Один законопроект предполагает, что граждане могут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения и так далее либо с предъявлением QR-кода, подтверждающем вакцинацию, либо документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
Второй законопроект — о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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