Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — сообщил Володин.

По его словам, такое решение связано с результатом диалога Госдумы с правительством и учета мнений регионов и россиян.

Правительство внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов.

Один законопроект предполагает, что граждане могут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения и так далее либо с предъявлением QR-кода, подтверждающем вакцинацию, либо документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

Второй законопроект — о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.