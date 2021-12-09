В ОП считают, что термин "QR-код" отпугивает россиян

Представители Общественной палаты уверены, что в РФ негативно восприняли идею "QR-кодов" из-за того, что термин придуман неудачно. Ненавистный QR-код переименуют.

В ОП уверены, что протестные настроения граждан вызывает именно термин "QR-код", который ассоциируется у многих с товаром.

Есть предположение, что стоит только поменять название двумерного штрих-кода, как россияне пересмотрят свои взгляды на инновацию. По информации РБК, об этом говорится в заключении на законопроекты о введении QR-кодов в РФ.

Особенно, по убеждению членов Общественной палаты, термин малопонятен для представителей старшего поколения. У пенсионеров, согласно мнению членов ОП, сама процедура получения кода провоцирует "эмоциональные переживания".

Было решено внедрить в практику альтернативные термины — "сертификат иммунного здоровья" и "свидетельство". Предполагается, что эти наименования будут более приятны для слуха россиян и исключат негативные ассоциации.

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