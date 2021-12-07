Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации

Подмосковный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 разместил в своём Telegram-канале наглядную агитацию, обращённую к "гнидам", не желающим прививаться от "ковида".

Агитационный плакат подмосковного оперштаба по борьбе с коронавирусом

Плакат был стилизован под продукцию советского объединения "Окна РОСТА". На плакате можно увидеть человека, похожего на Владимира Маяковского.

"Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!", — гласит официальный призыв.

Под изображением можно увидеть объяснение, в котором говорится о неодобрительном отношении к грубости. Вынудила на такой слог агитаторов насущная необходимость в условиях пандемии коронавируса.

Скандальную агитку разместил в своём Instagram-аккаунте блогер Рустам Солнцев. Подписчики Солнцева сошлись во мнении, что подобная агитация работает в противоположном направлении.

"Расхотелось окончательно"; "Наоборот расхотелось"; "Ага, аж бегом побежала!"; "Ещё больше сомнений появляется после давления", — делятся своим мнением фолловеры.

Число противников вакцинации в стране по-прежнему велико. Люди в штыки воспринимают призывы к прививкам от COVID-19. QR-коды тоже вызывают острую неприязнь немалой части общества.

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