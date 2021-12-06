Если омикрон-штамм коронавируса окажется менее патогенным, чем его "предшественник" -дельта, то у человечества есть шанс распрощаться с пандемией уже в следующем году.
Так считает Анатолий Альтштейн, профессор из НИЦ имени Гамалеи.
Как предположил учёный в интервью URA. RU, всё будет зависеть от нас самих:
"Если люди станут активнее вакцинироваться и соблюдать правила профилактики — носить маски и соблюдать социальную дистанцию, то уже в 2022 году может сбыться самый оптимистичный пандемический прогноз — мы сможем победить COVID. Если мы будем привиты, то "омикрон" далеко не зайдет".
Альтштейн подчеркнул, что со времени появления "омикрона" смертей от ковида больше не стало:
"Если он не убивает, то, что нам бояться такого вируса? В течение ближайших недель мы поймем, что он такое. Ситуация в Южной Африке даёт надежду на оптимистичный сценарий: там в прошлом месяце (когда омикрон обнаружили — прим. ред) умерло 600 человек. Но от какого штамма- неизвестно. И к тому же 600 человек — это в три раза меньше, чем умерло за предыдущие месяца", — сказал профессор — вирусолог.
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