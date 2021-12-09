Алкоголь подорожает: с 1 января повысятся закупочные цены на спиртное

Алкоголь в России с 1 января подорожает на 20%. Как пишет ТАСС, уведомления о повышении закупочных цен на спиртное от поставщиков получили две крупные торговые сети: "Верный" и "Лента".

"Мы получили письма с уведомлениями о повышении цен от более чем 20 поставщиков крепкого алкоголя, вина, пива и слабоалкогольных напитков. Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января", — сказал представитель пресс-службы сети "Верный".

О росте закупочных цен уже рассказали восемь поставщиков крепкого алкоголя. Рост составит от 4 до 10%.

Вино подорожает до 20%. Производители говорят о низкой урожайности виноматериалов, увеличении стоимости комплектующих и подорожании электроэнергии. Производители пива и алкогольных коктейлей говорят о том, что закупочные цены вырастут от 2 до 20%. Больше всего подорожают слабоалкогольные коктейли.

"Мы пока не приняли ни одного повышения, поскольку считаем, что настолько существенное подорожание не может быть обосновано никакими внешними факторами, включая рост МРЦ и акцизов, и поставщики вновь пытаются использовать кратковременную конъюнктуру рынка — повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул — в свою пользу", — отметил представитель сети магазинов "Верный".

В обеих торговых сетях сказали, что пока уведомления о повышении цен не приняли. Их рассматривают индивидуально, чтобы избежать резких ценовых скачков.

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