Роспотребнадзор: 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с COVID-19

28 россиян, которые вернулись из ЮАР, госпитализировали с симптомами COVID-19. Как пишут "Известия", об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. По её словам, часть из них оказались в больнице из-за симптомов, другие — после ПЦР-тестов.

"В результате наших исследований пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четырёх выявлен штамм "дельта", — сказала Попова.

Также она сообщила, что в обсерваторах находится 177 человек. Они приехали из стран, которые считаются опасными из-за нового штамма "омикрон". Более 30 человек прилетели 9 декабря из Эфиопии.

Во вторник, 7 декабря, в Роспотребнадзоре рассказали, что в стационары поместили 24 человека, которые прилетели из ЮАР. У них есть симптомы инфекции.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

Ранее Анна Попова сказала, что появление значимых мутаций коронавируса в мире наблюдается в среднем раз в полугодие.

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