В России могут ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов

Генеральная прокуратура и Министерство транспорта РФ предлагают ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов. Работа над новым административным кодексом уже ведётся.

Как рассказал "Известиям" заместитель начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Михаил Яненко, обращению ведомства в Минтранс предшествовало письмо Росавиации, направленное в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Отмечается, что в воздушном законодательстве нет терминов "задержка авиарейса", "время отправления рейса", "необходимый резерв" и "овербукинг".

Как рассказал Яненко, в 2021 году резко увеличилось число задержек рейсов по сравнению прошлым годом.

"В отдельных случаях <…> перевозчиками допущены нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги", — отметил он.

Среди причин задержек — техническая неисправность, отсутствие у авиакомпаний резервных бортов, а также неблагоприятные метеоусловия.

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