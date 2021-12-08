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Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube канала Шукшиной

Общество

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube канала актрисы Марии Шукшиной.

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube канала Шукшиной

По мнению Кучеры, блокировка канала является вопиющим нарушением свободы слова.

"Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, "заткните рты". То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты", — возмутился шоумен.

По мнению ведущего, если власти продолжат действовать такими методами, уровень доверия к ним ещё больше снизится и противники вакцинации захотят отстаивать свою позицию ещё активнее.

Сам Кучера отметил, что он никогда не принадлежал к числу противников вакцинации, а просто критически воспринимал поступающую информацию, "задавая вопросы".

Ранее стало известно о блокировке YouTube канала Марии Шукшиной, которая относится к убеждённым противникам обязательной вакцинации. В представительстве Google в России пояснили, что канал артистки был заблокирован за распространение ложной информации о COVID-19.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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