Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал блокировку YouTube канала актрисы Марии Шукшиной.
По мнению Кучеры, блокировка канала является вопиющим нарушением свободы слова.
"Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, "заткните рты". То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты", — возмутился шоумен.
По мнению ведущего, если власти продолжат действовать такими методами, уровень доверия к ним ещё больше снизится и противники вакцинации захотят отстаивать свою позицию ещё активнее.
Сам Кучера отметил, что он никогда не принадлежал к числу противников вакцинации, а просто критически воспринимал поступающую информацию, "задавая вопросы".
Ранее стало известно о блокировке YouTube канала Марии Шукшиной, которая относится к убеждённым противникам обязательной вакцинации. В представительстве Google в России пояснили, что канал артистки был заблокирован за распространение ложной информации о COVID-19.
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