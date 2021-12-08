YouTube-канал Марии Шукшиной заблокировали

YouTube-канал телеведущей и артистки Марии Шукашиной, которая выступала против принудительной вакцинации от COVID-19, заблокировали по неизвестным причинам.

Если попытаться перейти на канал Шукшиной через ссылку, можно увидеть надпись о блокировке аккаунта за нарушение правил сообщества видеохостинга.

"И, да, ютуб снёс мой канал…" — подтвердила информацию Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram решила ограничить доступ к странице артистки. Причиной послужила дезинформация. Тогда Шукшина прокомментировала обращение российских врачей к антипрививочникам. Медики попросили недовольных вакцинацией посмотреть на обстановку в COVID-реанимациях и моргах.

Вирусолог Анатолий Альтштейн призывал не относиться серьёзно к заявлениям Шукшиной и других известных личностей, поскольку они не имеют медицинского образования. Слова любых людей, даже медицинских специалистов необходимо сверять с позицией профильных экспертов в области эпидемиологии, подчёркивал учёный.

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