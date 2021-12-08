Аналитики посчитали, во сколько обойдётся "новогодний набор" в 2021 году

Традиционный "новогодний набор" в этом году обойдётся россиянам около пяти тысяч рублей. По информации аналитиков "Чек Индекс", это в среднем на 19% дороже в сравнении с тратами в 2020 году.

По данным ресурса, только искусственные праздничные деревья подорожали на 115%. Так, по информации аналитиков, в традиционный набор к Новому году входят:

искусственная ель,

гирлянды,

набор ёлочных шаров,

звезда,

мишура,

бутылка шампанского,

мандарины.

"Продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду прошлого года. Стоимость "новогоднего набора" (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году) увеличилась на 19% и составила 4935 рублей", — цитирует результаты исследования РИА Новости.

Так, каждый товар по отдельности тоже подорожал:

гирлянды — на 4%, до 485 рублей,

набор ёлочных шаров — на 33%, до 392 рублей,

новогодняя звезда — на 19%, до 178 рублей,

мишура — на 7%, до 106 рублей,

бутылка шампанского — на 8%, до 465 рублей,

мандарины — на 7%, до 113 рублей.

В составе набора товары и вовсе взлетели на "зверские" 100%. Так, к примеру, за мандарины в новогодней корзине придётся заплатить на 92% дороже от розничной стоимости, а за звезду — на 112%.

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