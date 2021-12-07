В Государственной думе приняли закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции, а не прогнозной, как это было раньше.
Индексировать маткапитал исходя из уровня фактической инфляции предложил 12 октября российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с Государственной думой.
"Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации", — написали в законе.
По данным официального сайта Госдумы, на данный момент в нашей стране маткапитал на первенца равен 483 881,83 рублям, на второго малыша 639 431,83.
Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2022 году маткапитал составит:
Ранее омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить лишать жилья из-за долгов, если его купили на деньги материнского капитала. Руководители кредитных организаций не учитывают детские доли ипотечной квартиры, способны оставить несовершеннолетних на улице, подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.
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