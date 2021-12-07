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Госдума ввела индексацию маткапитала по фактической инфляции

Общество

В Государственной думе приняли закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции, а не прогнозной, как это было раньше.

Госдума ввела индексацию маткапитала по фактической инфляции

Индексировать маткапитал исходя из уровня фактической инфляции предложил 12 октября российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с Государственной думой.

"Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации", — написали в законе.

По данным официального сайта Госдумы, на данный момент в нашей стране маткапитал на первенца равен 483 881,83 рублям, на второго малыша 639 431,83.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2022 году маткапитал составит:

  • 503 237 рублей на первого ребёнка;
  • 665 009 рублей на последующих детей.

Ранее омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить лишать жилья из-за долгов, если его купили на деньги материнского капитала. Руководители кредитных организаций не учитывают детские доли ипотечной квартиры, способны оставить несовершеннолетних на улице, подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка.

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На сколько вырастут пособия и Материнский капитал в 2022 году?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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