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Ресторан в Виннице затравили за то, что персонал в нём говорит на русском языке

Общество

В украинском городе Винница ресторан итальянской кухни Pasta e Vino-Piazza Beatrice затравили за то, что официанты в нём говорят на русском языке. Об этом пишет Strana.ua.

Ресторан в Виннице затравили за то, что персонал в нём говорит на русском языке

Инцидент начался с посещения ресторана парой местных жителей Рюховых, которых в этом ресторане обслуживал официант, говорящий на русском языке. Когда супруги сделали ему замечание, официант отметил, что по Конституционному праву может говорить на любом языке. Супруги Рюховы бурно выражали своё возмущение, требовали у администрации ресторана наказать официанта, но руководство заведения приняло его сторону.

После этого семья Рюховых начала оставлять негативные отзывы о ресторане в соцсетях и на Google-картах.

"Спасибо, Михаил, за политически мотивированную оценку нашей работы! Предлагаем переходить на итальянский. Мы же всё-таки итальянский ресторан!" — такую реакцию оставило руководство ресторана в ответ на первый отзыв разгневанного посетителя.

Супруга Михаила Рюхова, Юлия, уже направила жалобу мовному омбудсмену и распространила в соцсетях призыв ставить ресторану минимальные оценки. В результате на Google-картах оценка ресторана снизилась до 2,4 звёзд.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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