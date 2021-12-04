Юрист Тягай рассказала, что грозит за слишком громкие "интимные стоны"

В законе нет конкретной статьи санкций за слишком громкие звуки интимного характера, однако, если соседи пожалуются в полицию, любовной парочке придётся заплатить штраф. В отдельных случаях в квартиру и вовсе могут выломать дверь, заявила партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Как отметила юрист, если соседей "достанут" слишком бурные любовные "игрища", то они могут пожаловаться на нарушение "Закона о тишине", а в нём, как раз таки прописаны все нормы и штрафы.

"Как правило, предусмотрен запрет на превышение уровня шума в квартирах — свыше 55 децибел днём и 45 децибел ночью и в часы отдыха", — цитирует юриста РИА Недвижимость.

Впрочем, ситуация может обернуться и более серьёзными разбирательствами. Соседи могут расценить громкие звуки интимного характера как насилие.

"Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении, в том числе, если жильцы не будут реагировать на просьбы открыть дверь, могут и взломать её", — пояснила Тягай.

Как отметила юрист, очень редко за такие нарушения тишины выписывают штраф. Чаще правоохранители проводят с любвеобильной парой беседу и выносят предупреждение.

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