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Глава МВФ Георгиева: на борьбу с климатическим кризисом нужны триллионы долларов

Общество

Чтобы ликвидировать последствия климатического кризиса, в ближайшие годы странам придётся выделить от шести до десяти триллионов долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Глава МВФ Георгиева: на борьбу с климатическим кризисом нужны триллионы долларов

По её словам, климатические изменения носят критический характер и в ближайшие десять лет сумма затрат на их ликвидацию составит триллионы долларов.

"Я не думаю, что сегодня найдётся много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение", — цитирует главу МВФ "Лайф".

По словам Георгиевой, МВФ занимается климатическим вопросом, поскольку он представляется важным для членов организации. Георгиева подчеркнула, что миллиардами здесь уже "не справиться" и нужны большие вложения.

Ранее Pravda. Ru писала о заявлениях спикеров на климатическом саммите в Глазго. Экоактивистка Грета Тунберг обвинила "сильных мира сего" и политиков в безучастии. По её мнению, все изменения сводятся лишь к "бла-бла-бла". Впрочем, к примеру, президент Америки Джо Байден на выступлении коллег и вовсе задремал, что стало поводом для насмешек от его оппонентов.

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"Нужно управлять изменениями климата!"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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