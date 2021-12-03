В России могут отказаться от QR-кодов при продаже авиабилетов

Общероссийское объединение пассажиров одобрило предложение продавать билеты без QR-кодов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов высказался о необходимости корректировать правила работы с QR-кодами.

Существует предложение проверять наличие QR-кода не при продаже билетов, а при регистрации на рейс.

Официальное мнение Минтранса или правительства по этому поводу пока не озвучено, однако, такая идея представляется разумной.

"Многие граждане приобретают билеты заранее и совершенно точно не могут переболеть, получить медотвод или пройти вакцинацию. Поэтому было бы неправильно не давать людям возможность приобретать билеты, но при этом люди будут знать, что при регистрации они обязаны предъявлять сертификат", — цитирует слова Зотова Телеканал "360".

По словам Зотова, такой принцип работы частично уже действует на многих международных направлениях, где требуют обязательный ПЦР-тест.

"Авиакомпания не может зарегистрировать человека на условный рейс, допустим, в Объединенные Арабские Эмираты, если у него нет ПЦР. Эти вещи уже сейчас проверяют, поэтому я думаю, что никаких особых сложностей быть не должно", — заявил он.

Эксперт объяснил, что необходимо сохранить перечень категорий граждан, которые имеют право приобрести билет и зарегистрироваться на рейс без сертификата о вакцинации.

В этот список включены граждане, которые отправляются на лечение, на похороны близкого родственника, а также люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто их сопровождает в поездке.

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