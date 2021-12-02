EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Цифровой контроль над россиянами возможен без QR-кодов

Общество » Практика

Cитуация с QR-кодами в России развивается не лучшим образом. Но и без них у россиян есть реальная опасность оказаться в цифровом рабстве.

Цифровой контроль над россиянами возможен без QR-кодов

Правительство вознамерилось ввести QR-коды по всей стране, но массовое недовольство и протесты помешали этому. В прошедшем ноябре Госдума получила на рассмотрение законопроекты, где прописана необходимость QR-кода о вакцинации

  • для посещения мест проведения массовых мероприятий,
  • столовых, кафе, ресторанов
  • и магазинов,
  • а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте.

Россияне не дали принять эти законы именно сейчас, но никто не мешает депутатам их принять чуть позже.

Впрочем и без QR-кодов ситуация в России постепенно превращается в антиутопию. По данным опросов, 49% респондентов сообщили, что "скорее готовы" отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. Хотя, другие 48% ответили отрицательно и настроены негативно к нововведению. Таким образом, почти половина сограждан готова отдать под контроль свои расходы.

Что касается кодов, то в минобороны приняли решение освободить военных от необходимости показывать QR-коды. Так министерство пытается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам. По идее, теперь военнослужащим и военным пенсионерам вместо QR-кода будет достаточно показать сертификат о вакцинации, удостоверение личности или военный билет.

Так на сегодняшний день выглядит тотальный государственный контроль над гражданами. Протестами россияне ничего не добьются, поэтому почти все уже смирились с такой необходимостью. По части финансовой безопасности понятно, что каждый четвёртый гражданин РФ готов к контролю властей над своими расходами.

Опросы ВЦИОМ выявили, что 26% россиян "положительно оценивают" предложение запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Крайне резко к идее относятся 47% опрошенных (52% мужчин и 42% женщин). Но тут же 49% респондентов сообщили, что "скорее готовы" отказаться от использования бумажных денег, если не будет проблем с безналом.

Экономист Дмитрий Прокофьев пояснил, что это первый шаг к нормированию потребления. Систему можно настроить так, чтобы она автоматом облагала налогом любую сверхнормативную покупку. Никаких скидок, зато в наличии территориальные привязки, отметил специалист.

Есть вариант, что карта будет рабочей в строго определённое время и на ограниченное количество часов.

Очень легко сделать так, чтобы карта работала только в тех "точках продаж", которые вы будете использовать в приложении, причём их количество будет ограничено. Что характерно, любой "карантин/локдаун" можно вводить в любое время, позже это получит распространение. И половина людей уже морально к этому готова.

Даже странно, что людям ещё платят — можно спокойно переводить на натуральное снабжение и нормировать выработку. Протестовать уже никто не будет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дожили до цифрового рабства
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Немецкий политолог: в Германии чётко понимают, как нельзя себя вести с Россией
В "Сбере" рассказали о новом опасном мошенничестве
Президент Франции Макрон: Великобританией руководит клоун 
Министр обороны Эстонии призвал Запад "помешать агрессивному поведению" РФ
В Роспотребнадзоре сочли неизбежным появление омикрон-штамма COVID-19 в РФ
У Марины Хлебниковой начался сепсис тканей лица
Гусман отчитал Марию Шукшину и других антиваксеров: "Это преступление"
Тренер Татьяна Тарасова выразила сожаление, что не познала радость материнства
МИД Украины: Киев работает с США над мерами по сдерживанию "агрессии" РФ
Saxo Bank предсказал холодную войну и жизнь до 115 лет в 2022 году
Последние материалы
Немецкий политолог: в Германии чётко понимают, как нельзя себя вести с Россией
В "Сбере" рассказали о новом опасном мошенничестве
Президент Франции Макрон: Великобританией руководит клоун 
России нужно объединиться с Белоруссией, Украиной и Казахстаном
Цифровой контроль над россиянами возможен без QR-кодов
Министр обороны Эстонии призвал Запад "помешать агрессивному поведению" РФ
В Роспотребнадзоре сочли неизбежным появление омикрон-штамма COVID-19 в РФ
У Марины Хлебниковой начался сепсис тканей лица
Политолог Каринэ Геворгян: Британия хочет стать “царём горы” за занавесом
Гусман отчитал Марию Шукшину и других антиваксеров: "Это преступление"
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников