Цифровой контроль над россиянами возможен без QR-кодов

Cитуация с QR-кодами в России развивается не лучшим образом. Но и без них у россиян есть реальная опасность оказаться в цифровом рабстве.

Правительство вознамерилось ввести QR-коды по всей стране, но массовое недовольство и протесты помешали этому. В прошедшем ноябре Госдума получила на рассмотрение законопроекты, где прописана необходимость QR-кода о вакцинации

для посещения мест проведения массовых мероприятий,

столовых, кафе, ресторанов

и магазинов,

а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте.

Россияне не дали принять эти законы именно сейчас, но никто не мешает депутатам их принять чуть позже.

Впрочем и без QR-кодов ситуация в России постепенно превращается в антиутопию. По данным опросов, 49% респондентов сообщили, что "скорее готовы" отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. Хотя, другие 48% ответили отрицательно и настроены негативно к нововведению. Таким образом, почти половина сограждан готова отдать под контроль свои расходы.

Что касается кодов, то в минобороны приняли решение освободить военных от необходимости показывать QR-коды. Так министерство пытается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам. По идее, теперь военнослужащим и военным пенсионерам вместо QR-кода будет достаточно показать сертификат о вакцинации, удостоверение личности или военный билет.

Так на сегодняшний день выглядит тотальный государственный контроль над гражданами. Протестами россияне ничего не добьются, поэтому почти все уже смирились с такой необходимостью. По части финансовой безопасности понятно, что каждый четвёртый гражданин РФ готов к контролю властей над своими расходами.

Опросы ВЦИОМ выявили, что 26% россиян "положительно оценивают" предложение запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Крайне резко к идее относятся 47% опрошенных (52% мужчин и 42% женщин). Но тут же 49% респондентов сообщили, что "скорее готовы" отказаться от использования бумажных денег, если не будет проблем с безналом.

Экономист Дмитрий Прокофьев пояснил, что это первый шаг к нормированию потребления. Систему можно настроить так, чтобы она автоматом облагала налогом любую сверхнормативную покупку. Никаких скидок, зато в наличии территориальные привязки, отметил специалист.

Есть вариант, что карта будет рабочей в строго определённое время и на ограниченное количество часов.

Очень легко сделать так, чтобы карта работала только в тех "точках продаж", которые вы будете использовать в приложении, причём их количество будет ограничено. Что характерно, любой "карантин/локдаун" можно вводить в любое время, позже это получит распространение. И половина людей уже морально к этому готова.

Даже странно, что людям ещё платят — можно спокойно переводить на натуральное снабжение и нормировать выработку. Протестовать уже никто не будет.

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